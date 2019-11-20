塔利班在周二將兩名遭關押了三年多的美國人質和澳洲人質給釋放，相對的，塔利班的三名囚犯，也被空運到卡達的多哈，這是交換俘虜計畫的一部分。

衛報(The Guardian)報導，50歲的澳洲人提摩西‧維克(Timothy Weeks)和63歲的美國人凱文‧金(Kevin King)被移交給扎布爾省南部的美軍，美軍接手後，立即派直升機將他們送出，結束了長達三年的囚禁。

這兩人原本是喀布爾美國的大學講師，在2016年8月在返家時遭到塔利班綁架，理由是「散布危險想法，改變社會觀念」。據報導，美國海豹突擊隊在幾天，曾經進行一場突襲，希望解救他們，但是也許事先走漏風聲，或者塔利班不斷轉移，突擊隊撲了個空，人質早在數小時之前就被轉移了。

兩人在2017年1月現身在塔利班發布的影片，兩人顯得較為憔悴，兩人說話內容一致，都振示塔利班對他們的待遇算是很好，但是除非政府能夠接受塔利班的條件談判，否則他們將繼續被囚，之後又再次有另一支影片，也是相似的內容，塔利班並於當年10月發表聲明，表示人質之一的凱文金，正遭受心臟病和腎臟病之苦，雖然塔利班儘力試圖治療他，但由於處於戰爭狀態，又沒有醫療設施，所以成效有限。

2017年6月，當時的澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）認為，應該以人質的安危為重，決定與塔利班談判，終於在週二完成。

交換人質本來應該在上週進行的，但有一些不清楚的原因而被中止。

金的家人發表聲明說，金已經與美國官員碰頭，確定人員安全，並且美國軍方已經提供金在回國與家人團聚之前，所有的必須醫療服務。至於澳洲人質維克，也是被移交給美國特種部隊，目前正在接受醫療檢查，之後可能會被帶到德國接受進一步護理不過家人還沒有與他連絡上。

維克的家人發表聲明，表示為提摩西獲釋感到高興，並感謝澳洲政府、美國政府和阿富汗政府的幫助。

塔利班的2名人質阿納斯·哈卡尼(左），與另一指揮官哈菲茲·拉希德（右）。(圖/NDS）

至於塔利班，也得到三名被美軍俘虜的人物，包括阿納斯·哈卡尼（Anas Haqqani）、哈吉-麥里‧汗(Haji Mali Khan)和哈菲茲‧拉希德(Hafiz Rashid)，其中的哈卡尼是塔利班副指領導希拉傑丁·哈卡尼(Sirajuddin Haqqani)的弟弟，也是哈卡尼網路組織的負責人。

據塔利班稱，他們已觀察到三個地區（Shahjoy、Shahmatzo、Naw Bahar）出現非正式停火，因此同意釋放這兩名人質。

阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）表示，這場有條件釋放塔利班人物，是一次艱難的決定，但他必須為阿富汗人民的最大利益，做出這項選擇。

澳洲政府表示，出於隱私和對人質安全的考慮，將不再對此案的細節發表評論。並提醒所有人，阿富汗仍處於極端危險的局勢，包括綁架和隨機恐怖襲擊的風險，請勿到阿富汗。

(中時電子報)