挺部落 反賄選」MV首映會，以原住民熱情舞蹈熱鬧開場。（中檢提供／陳淑芬台中傳真）

台中地檢署20日舉辦舉辦「挺部落 反賄選」MV首映會，由原住民網紅歌手全世煌及環島走部落拍攝團隊共同製作，藉由反賄創作歌曲結合原鄉部落取景拍攝製作，將反賄觀念傳送到原鄉部落。

「挺部落 反賄選」MV首映會由彰化大葉大學原住民舞團以震撼的原住民舞蹈熱鬧開場。法務部長蔡清祥、法務部保護司長黃玉垣、檢察總長江惠民、最高檢察署檢察長王添盛、高檢署台中分署檢察長謝榮盛、台中地檢署檢察長陳宏達等人與會。

檢察總長江惠民表示，原住民賄選情況普遍嚴重，希望能多著力於原住民反賄選宣導，台中地檢署所拍攝影片以部落文化角度切入，並透過年輕族群的歌曲創作及原鄉情懷，支持反賄並拒絕買票賣票，內容活潑生動深入人心。

台中地檢署檢察長陳宏達表示，藉由新原住民青年的創作力量融入對反賄選的支持，散播這份柔性的力量化為種子，為台灣各原鄉部落建構正確的選舉觀念。

(中時 )