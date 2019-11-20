響應世界廁所日，台中市府號召百人傳授清潔小訣竅。（台中市環保局提供／盧金足台中傳真）

廁所整潔反映城市文明！台中市府環保局舉辦公廁清掃學習活動，全市公廁管理單位、清潔廠商及市民150人參加，除邀請專家傳授清潔小訣竅，融入七大清掃哲理精神，台中2020台灣燈會將來臨，環保局加強維護公廁環境，提供優質如廁空間。

環保局長吳志超表示，台中2020台灣燈會將盛大登場，副展區位於文心森林公園，率先於今年12月21日起至明年2月23日展出，主展區在后里森林及馬場園區，自明年2月8日至2月23日展出，市府將秉持「不髒、不濕、不臭」三不原則，積極維護公廁環境，提醒民眾發揮公德心，共同珍惜及愛護公廁設施。

環保局表示，清掃學習活動邀請經驗豐富的台灣美化協會指導，帶領學員實際操作體驗，提升清掃效率，融入「放下身段」、「謙卑學習」、「磨練心志」、「凡事澈底」、「

感恩惜福」、「體恤辛勞」及「環境為本」等七大清掃哲理，從平凡無奇的小事物中培養生活智慧。

環保局推動公廁認養計畫，正隆紙廠后里分公司去年起認養后里區在地公廁，今年首次以捐贈物資的方式認養國立公共資訊圖書館公廁，彰顯企業回饋社會精神，盼更多企業響應，政府與民間力量結合，共同參與公廁硬體設施維護。

參與活動的龍井國中林老師表示，過去清潔馬桶只用馬桶刷刷洗，原來藉由菜瓜布加上水砂網跟陶瓷刮刀，將馬桶上的頑垢刷洗乾淨，相當受用，將進一步指導學生，並教導他們從廁所清潔中學習謙卑的人生道理。

清潔維護廠商主管楊先生指出，平時督導清潔人員做好清潔作業，此次親自實作，體會清潔人員的辛苦，往後將更加體恤員工，盼每一位使用公廁的民眾都能好好愛惜。

(中時 )