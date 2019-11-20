漏油意外疑似因管線老舊導致墊片未密合，國軍2日來抽取近8千加侖油料，預計今晚清理完畢。（翻攝畫面／王昱凱花蓮傳真）

花蓮市南濱路段19日驚傳人孔蓋冒油意外，經查為軍方油管年度施壓作業導致老舊管線漏油，軍方2日來派遣近百人與機具抽取8千加侖油料，部分流入河道油污也受控制，但附近居民仍感困擾，臭味影響生活品質。聯勤第二區支援指揮部上校劉政谷表示，將針對油管全面檢修，油污預計晚間清理完畢。

昨日上午10時許，花蓮市南濱路人孔蓋冒出滾滾油污，軍方連忙出動抽油器清理，才將範圍控制沒有漫至車道，一旁消防車與救護車待命，所幸並無人員傷亡，中油與消防局則協助回收近1台半油罐車的油料。

劉政谷說，意外疑似因管線老舊導致油管立面墊片未密合才漏油，兩日來出動90多名弟兄奔波清油，為防止部分流入吉安溪油料向下游飄，拉出攔油網將範圍控制，並未滲入一旁灌溉用水圳，預估晚間清理完畢。

附近居民張先生表示，昨天中午就聞到濃濃油味，下午更誇張，還出現頭暈目眩情況，大家都很困擾，希望趕緊處理完畢，並針對漏油區域與管線詳細檢查，確保安全與歸還原有居住品質。

劉政谷說，由於油料不慎進入河川，後續吉安溪內魚、蝦與植物是否受到影響，仍需觀察，將請環保局與有關單位前往做水質鑑定，國軍後續將針對油管進行檢驗。

(中時 )