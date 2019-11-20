苗栗縣長徐耀昌等人20日揭牌啟用犬貓動物焚化爐。（何冠嫻攝）

犬貓動物焚化爐完善毛小孩的身後事。（何冠嫻攝）

落實動物保育照護環境，苗栗縣政府推動生態保育教育中心，斥資9736萬元執行1到4期工程，20日啟用第四期工程犬貓動物焚化爐，一次可焚化40公斤寵物遺體，骨灰可樹葬及灑葬園區內，讓生命從出生到往生，擁有一系列妥善關懷照護，圓滿完善後事。

縣府爭取農委會補助，分4期打造首座動物保護、收容及參觀場所，目前已完成猛禽、石虎、獮猴等野生動物收容舍、收容220隻犬舍、80隻貓舍、檢疫隔離區、生命教育多媒體視聽室、辦公室、寵物運動公園等設施，並成立石虎環境教育推廣辦公室，辦理石虎保育等工作。

第4期規畫犬貓動物焚化爐，一次可焚化40公斤寵物遺體，焚化後骨灰可選擇在園區內樹葬或灑葬。20日縣長徐耀昌、立委陳超明銅鑼服務處主任張正秋、縣議員黃芳椿、余文忠、前縣議員黎旭欽、銅鑼鄉長李瑞廷、縣府農業處長陳錦俊、動物保護防疫所長張俊義等人揭牌啟用。

張俊義說明，犬貓動物焚化爐預計明年開始營運，收費標準將分為5公斤以下250元、6至10公斤500元、11至15公斤750元、16至20公斤1000元、21公斤以上1400元，而未滿1公斤以1公斤計算。

徐耀昌表示，犬貓動物焚化爐設備讓毛小孩從出生到往生，能獲得妥善關懷照護，圓滿完善後事處理，讓飼主心靈獲得慰藉。他也指示動防所更加重視環境清潔，吸引民眾前往生態保育教育中心，增加犬貓認養意願。

苗栗縣生態保育教育中心第4期工程完工，提供寵物火化安眠的場所。（何冠嫻攝）

生態保育教育中心的建置象徵縣內自然資源保育及動物保護工作跨入新的里程碑，未來將規畫爭取中央補助建置犬貓寵物納骨塔，讓飼主有安置場所，還能增加縣府財源。

(中時 )