美國億萬富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）被控性販運未成年少女、培育性奴後，今年8月10日在戒備森嚴的監獄中上吊身亡，當天值班的2名獄警面臨工作疏失指控，昨（19）日起訴書內容曝光，獄警被控偽造巡房紀錄，另外還發現，艾普斯坦自縊時，他們正忙著在網路上訂購家具。

涉嫌性販運未成年少女、培育性奴的美國億萬富豪艾普斯坦8月在監獄裡上吊身亡，當晚值班的獄警工作疏失，整整8小時未巡房，還竄改巡房紀錄，值班時間竟在上網買家具、機車及睡覺。

美聯社報導，針對2名獄警諾艾（Tova Noel）、湯瑪斯（Michael Thomas）的起訴書內容指出，事發當晚，獄警的辦公桌僅距離艾普斯坦的牢房4.5公尺，他們本該每30分鐘就巡房一次，但他們不但沒巡房，反而忙著上網訂購家具和機車，從前一晚10時30分起，至隔天清晨6時30分，中間8小時都未巡房，除了上網，監視器畫面顯示他們在公共區域走來走去，甚至還睡了2小時。

監視器畫面沒有拍到當晚有任何外人進入艾普斯坦的牢房，此新證據可能粉碎先前外界質疑艾普斯坦非自殺、而是他殺的陰謀論。

紐約聯邦檢察官柏曼（Geoffrey Berman）表示，「被告有義務確保受刑人在紐約大都會矯正中心（Metropolitan Correctional Center）的安危，但是他們卻一再疏於查看囚犯，並且竄改巡房紀錄，好掩飾自己怠忽職守的行為。」

艾普斯坦8月10日清晨6時30分左右，被獄方發現在牢房內不省人事，送醫急救後不治身亡，由於他7月底就曾自殺未遂，生前曾被列入自殺觀察名單，關押的牢房還是特別關押房（SHUs），獲得獄方嚴密監控，因此他在獄中自縊也令各界相當震驚，甚至出現他因為與許多名人權貴來往、提供他們性服務，被捕後可能事跡敗露而遭滅口的陰謀論，起訴書內容指出，獄警諾艾坦承，當夜凌晨3時及5時，他們都沒有巡房。

不過辯護律師指出，2名獄警只是代罪羔羊。

先前，艾普斯坦家 人私下僱用的法醫巴登（Michael Baden）驗屍後指出，艾普斯坦的傷口比較像是謀殺而非自殺，不過該說法遭其他專家打臉。

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(中時電子報)