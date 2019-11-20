多位國民黨新北市立委參選人20日登記時發表「中央政府對新北市統籌款不公，新北統籌款竟列倒數第二」新北市長侯友宜下午視察新莊民安國小校舍工程時對此回應，因「財政收支劃分法」長期無法重新修訂，導致新北市在分配比例上最低的，侯表示，統籌分配款跟一般的補助款爭取確實不易，希望中央聽到地方的聲音多給支援，他呼籲「中央要跟地方一起努力，讓新北市的建設會更好，這才是最大目的。」

(中時 )