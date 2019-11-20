中央對新北的統籌款不公？ 侯這樣回應 17:462019/11/20 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中央對新北的統籌款不公？侯友宜表示，希望中央聽到地方的聲音多給支援。（戴上容攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 多位國民黨新北市立委參選人20日登記時發表「中央政府對新北市統籌款不公，新北統籌款竟列倒數第二」新北市長侯友宜下午視察新莊民安國小校舍工程時對此回應，因「財政收支劃分法」長期無法重新修訂，導致新北市在分配比例上最低的，侯表示，統籌分配款跟一般的補助款爭取確實不易，希望中央聽到地方的聲音多給支援，他呼籲「中央要跟地方一起努力，讓新北市的建設會更好，這才是最大目的。」 (中時 ) #新北市 #中央 #新北 #統籌款 #地方 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北歡樂耶誕城 華麗點燈 04:102019/11/16 生活新聞 新北自編預算 擴大打流感疫苗 04:102019/11/16 地方新聞 韓傾聽之旅 今明再訪新北 04:102019/11/16 地方新聞 新北危老都更 核定百案達標 04:102019/11/16 地方新聞 金山建立體停車場 增350車位 04:102019/11/16 地方新聞 韓粉注意！韓國瑜16號大造勢 地點看過來 10:282019/11/16 政治 新北接軌國際防災躍進 黃德清分享科技雲端智慧救災 11:062019/11/16 社會 韓國瑜重返新北議會 笑：當年頭髮還很多 15:382019/11/16 政治 新北就博會壓軸場 媒合率近4成 16:572019/11/16 生活 李永萍上午完成登記 批新北人均預算只台北一半 13:002019/11/20 政治 政治熱門新聞 台北市最新民調出爐 高嘉瑜GG了？ - 政治 吳敦義委屈：趙少康為什麼一直罵我？趙回應了！ - 政治 韓國瑜選情慘？他驚爆深綠里長心裡話... - 政治 潘恒旭爆這3縣市不保？網驚：韓國瑜危險了！ - 政治 柯批「搞台獨的兒孫全躲國外」 蔡英文回擊了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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