▲獲選為「未來教育 台灣100」全台百大教案學校的長福國小團隊。（長福提供／楊樹煌南投傳真）

▲長福國小的低空探索教育，讓學生透過走繩或攀爬樹木，體驗離開地面的感受。（長福提供／楊樹煌南投傳真）

▲長福國小的國際教育，透過「小小地球村」課程，讓學童探索自己與世界地球村關係，必須善盡地球村一份子的責任。。（長福提供／楊樹煌南投傳真）

▲長福國小的校園植物觀察，結合自然與人文等課程，落實生態教育，培養人文情懷。（長福提供／楊樹煌南投傳真）

南投縣國姓鄉長福國小推動「耕讀山林．放眼世界」課程方案，獲遠見．天下文化基金會評審團從437件參選專案中，評估創新性、啟發性及影響效益，徵選為「未來教育 台灣100」全台百大教案獲獎學校，中彰投地區僅兩校獲選，長福國小則是南投縣唯一獲獎的小學。

長福國小校長黃彥超表示，「耕讀山林．放眼世界」是採「主題式教學方式」，為偏鄉尋找更多可能，也為教育敘寫真實故事，該教案要感謝廖婉雯、徐吉清兩位主任及黃惠冠老師的付出與努力，以校園植物觀察、低空探索、國際教育等課程，展現學校主題式教學實施情形。

校園植物觀察則是結合自然、語文以及藝術與人文等課程，落實生態與美感教育，培養人文情懷；低空探索則讓學生透過走繩，體驗離開地面的感受，透過他人協助或互動，體驗支持與信任，並分享體驗的經驗；國際教育則是透過「小小地球村」課程，讓學童從身邊物品，探索自己與世界地球村關係，了解地球資源並非無窮盡，必須珍惜與善用，善盡地球村一份子的責任。

黃彥超並指出，每個偏鄉都有自己獨特的背景與需求，他們不期待偏鄉和都會區擁有同樣豐富的資源，只想透過實踐，證明教育真的可以不一樣，只要願意，就有可能，也有方法，為偏鄉孩子帶來充滿希望的教育。

(中時 )