縣議員黃馨表示，東北季風吹拂，鄰近河床校園受風飛沙之苦只能開冷氣，是否能導入部分縣管河川砂石稅，補助相關設施。（王昱凱攝）

花蓮縣教師會與家長會昨日前往縣議會陳情，指出教育部以將冷氣列為國中小基礎設備，希望教育處能著手處理。（王昱凱攝）

教育部去年修正國中小學設施設備標準，將冷氣列為基本設備。花蓮縣家長會與教師會昨至縣議會提出裝設冷氣、檢驗老舊電力系統與協商電力契約容量等3大訴求。花蓮縣教育處副處長翁書敏說，全縣預估需2億3700萬元經費，將逐年編列。

教師會常務理事陳源豐表示，目前大專院校至幼兒園都有冷氣，卻獨漏國中小，伴隨近年高溫與校園防震剪力牆裝設導致窗戶減少，曾有學生汗流不止導致全身毛囊炎，險些引發敗血症死亡，主張「窮不可窮教育、苦不可苦學生」。

陳源豐還說，部分校園裝設冷氣，但老舊電路卻無法負擔，因此工程需全面施作改善系統，以1度電8元計算，孩子每月需付150元，相信多數家長可負擔，若與台電協商，可望壓在5元以下，改善外來主人翁學習環境與效益。

翁書敏表示，2億多元經費對5級財力的花蓮來說非一時之間可負擔，目前6都僅有北市國中全面裝設，其餘財力相當縣市也多未規劃，教育處計畫逐年投入預算。

針對議題縣議員們也紛紛提出建言。魏嘉彥提到，短期可途隔熱漆，可將6度。黃馨則說，許多鄰近河床校園受風飛沙之苦只能開冷氣，是否能以砂石税補貼相關費用。李秋旺表示，若教育處財政難負擔，可跨單位求助，例如山地校園與原民會協商，由多方合作，盡速完成縣內學童需求。

(中時 )