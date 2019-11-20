台中人愛吃鍋，紅到海外去！火鍋料理2020年《米其林指南》評鑑將跨出台北，首度插旗擁有多元餐飲文化的新興都市「台中」，推出台中、台北雙城指南。台中市府經發局表示

，台中聚集麻辣鍋、壽喜燒、石頭火鍋等大江南北火鍋料理，「一級戰區」公益路平均100公尺就有1家火鍋店，米其林神祕客評鑑台中美食時，千萬別錯過台中人最愛的火鍋。

台中火鍋商機超龐大！經發局指出，台中人一年四季都在吃火鍋，吸引許多火鍋品牌前來展店，不僅大街小巷隨處，連五級星飯店也開立火鍋餐廳，又以公益路最具代表性，有林立湯棧、老常在、輕井澤、鼎王、無老鍋、老四川巴蜀麻辣燙等知名店家。

西屯路三段中科商圈火鍋餐廳密度高，包括肉多多、石二鍋、築間、灰鴿、阿官火鍋、石二鍋各品牌火鍋，被稱為「

火鍋一條街」。

經發局長張峯源表示，台中是火鍋之都，很多知名連鎖火鍋品牌都從台中發跡或闖出名號，如大隆路商圈的阿官火鍋、一中商圈的偈亭泡菜鍋、忠孝夜市起家的鼎王麻辣鍋、以台中為主要據點的輕井澤鍋物餐飲集團、草悟道石研室石頭火鍋總店等，都是先征服台中老饕的胃，才向外擴展版圖，展店全台灣。

除了連鎖火鍋集團，台中還有藏身在街頭巷角的各火鍋名店，像受到前台中市長胡志強喜愛的酸菜白肉鍋餐廳老舅的家鄉味、電子街巷弄的陳沙茶火鍋、新社地區菇神餐廳的養生菇菇火鍋、美術商圈的澳們打邊爐等，市府盼透過米其林指南的發行，吸引世界各地觀光客體驗台中在地美食，帶動觀光人潮與經濟產值。

「2020台灣燈會在台中」主展區將於明年2月8日至23日在后里森林及馬場園區展出，副展區今年12月21日於文心森林公園提前點燈，歡迎民眾來台中看燈會、深入台中各地街區，找尋火鍋美食，發掘星級佳餚。

(中時 )