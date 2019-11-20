文化部日前舉辦第26屆全國績優文化志工表揚獎勵活動，新竹縣文化局獲得1銀3銅，志工蔡瑞達獲得銀質獎的肯定，江金枝、黃美玲及蔡碧玉3名志工則獲銅質獎，縣長楊文科感謝志工們多年默默親切真誠服務，期盼在熱愛的領域發光發熱。

文化局長田昭容表示，榮獲銀質獎的蔡瑞達，在志工隊服務已逾20年，99年曾獲銅質獎肯定，多年來文化局大小活動都可見到他的身影，並與夫人連袂投入志工行列，熱心積極，認真負責，為文化局貢獻良多。

前任志工隊隊長江金枝，服務也超過20年，她用創新方式提升行政效率，利用手機簡訊公告活動訊息，建立志工相片檔案，結合DIY餐點活動辦理演講，並帶領志工投入捐血義賣，偏鄉文化服務更開拓志工的視野。

同樣曾任志工隊隊長的黃美玲，原任職科技公司，善用所學積極推動E化，建立電子傳遞訊息平台，透過平台分享樂活資訊，更成立「新竹縣文化志工服務協會」，舉辦各式課程讓志工夥伴成長，提供更優質專業的服務。

卸下教職做文化志工的蔡碧玉，投入8大冊新竹縣誌的校稿工作，協助上萬冊史料書籍、數千件的古文物分類、建檔、除塵及消毒，協助美術館庫房清點分類典藏叢書，為文化工作基礎紮根，令人動容。

(中時 )