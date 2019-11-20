2020年台灣燈會，副燈區12月21日將於文心森林公園開跑，20日南屯區長簡士喆敲響戰鼓，任宣傳打大使的里長們，齊聲加油，為台灣燈會在台中而努力（黃國峰攝）

2020年台灣燈會在台中即將點亮，作為副燈區的南屯區，20日舉行宣導大使授旗典禮，邀請25里長擔任燈會宣導大使，請里長發揮特長，將燈會訊息送進里內各巷弄角落，並將一里一亮點推出外縣市，賞花燈之餘，也來南屯特色景點走走。

在同心里長蔡保秀的隆隆大鼓聲中，南屯區長簡士喆帶領里長齊聲呼出「2020台灣燈會在台中」口號，並為里長們披上象徵擔任燈會閃亮宣傳大使的彩帶，文山里長王國在代表接下區長手中的旗幟，揮舞旗幟鼓舞士氣，象徵齊心為2020台灣燈會宣傳開跑！

南屯區長簡士喆表示，里長們是我們最重要的市政伙伴，也是最接地氣，知道里內亮點特色、美食、巷道秘境的達人，由里長擔任燈會閃亮宣傳大使最稱職不過！尤其這次台灣燈會的副展區將於12月21日於文心森林公園開跑，屆時肯定吸引各縣市朋友前來賞燈，利用這個難得的機會，將一里一亮點推出外縣市，我們要極力廣邀各縣市的好朋友們來台中賞燈、來南屯玩。

簡士喆接著說，南屯有很多好玩的景點，大家來「文心森林公園」賞花燈的同時，也可以到有著三百餘年的國定第三級古蹟萬和宮的南屯老街走走、還有台中新地標的筏子溪迎賓水岸廊道，更別錯過國際知名觀光景點，被評選為全球值得探訪的「彩虹公園」等等，歡迎來南屯賞燈趴趴走。

(中時 )