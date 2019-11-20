中國大陸第二艘航母通過台灣海峽

在17日穿越台灣海峽引發疑慮後，大陸今日公布其國產航母在南海相關海域開展科研試驗和例行訓練照片。專家認為，這次大陸國產航母穿越台海，主要的目的應是所有海試項目已完成，航母返回其位於海南的母港，即將宣布正式入列服役。

《環球時報》引述中共海軍新聞發言人程德偉的話說，大陸第二艘航母在南海進行跨區試驗和訓練，是建造過程中的正常安排，不針對任何特定目標，與當前的局勢無關。中共海軍、央視新聞等隨後公佈了該航母在南海海試並進行訓練的畫面。

中共海軍發言人重申，大陸第二艘航母在南海進行跨區試驗和訓練，是建造過程中的正常安排，不針對任何特定目標，與當前的局勢無關。（圖／環球時報）

報導說，從公佈的現場畫面來看，相比此前的海試，這次國產航母跨區開展試驗和訓練也出現了一些新變化。例如甲板上同時出現至少4架殲-15艦載機，部分戰機處於掛彈狀態；殲-15的編號位數也和此前不一樣，機翼下方還刷塗了「中國海軍」字樣。

大陸軍事專家李傑表示，國產航母從2017年4月26日下水迄今經歷了2年多的海試，技術條件已經成熟，正式入列指日可待。而航母在海試期間分為停泊測試、工廠測試和軍方測試，前幾次海試都是由工廠技術人員主導，對航母動力、導航等各個系統進行測試。而第7、8次海試是以部隊官兵為主的軍方測試階段，工廠技術人員只是協助。因此可以認定航母海試需要進行的試驗已經全部完成，可以在合適的時間入列。

大陸公布的國產航母訓練照中，航母甲板上同時出現至少4架殲-15艦載機，部分戰機處於掛彈狀態。（圖／環球時報）

另一位要求匿名的專家表示，根據國際慣例，國產航母應該到了返回母港入列的時機。從不斷出現的訊息顯示，國產航母加入海軍序列「正當其時」。由此分析，此次國產航母通過台灣海峽，應該是前往位於海南的母港，準備正式加入中共海軍的序列。

大陸國產航母艦載機機翼下方刷塗了「中國海軍」字樣。（圖／環球時報）

該專家表示，國產航母的即將入列預示著中國海軍迎來「雙航母時代」。儘管其規模和作戰能力與美國相比尚有差距，但中國大陸在亞太地區的海軍大國地位已經不容動搖。而由於眾所周知的原因，中國大陸在南海的主權和正當權益一直受到侵害和得不到應有的保障。一些外國不斷在南海無事生非和煽風點火，製造麻煩和不穩定，相信國產航母的入列，必將有效維護中國大陸的主權和領土完整，維護南海海域的和平與安寧。

(中時電子報)