「酒國名花」凌葳威近日傳出和去年結婚的岳飛後代婚變消息，過去她曾出書《葳力四射》自曝她力爭上游的精采人生，當中有段186公分的夜店安管W先生，跨界開起「到府服務男妓」公司的故事，揭露台灣男妓市場的客層與收費方式。
凌葳威寫出這位186的安管W先生跨界開啟「到府服務男妓」公司，W先生以護膚中心為招牌，只要下廣告就有不少男生來電應徵，也會有女客人打電話上來叫外送服務，收費約50分鐘三千五到四千元，全套服務。「男妓」拿七成，W先生拿三成。
這些「員工」有來自各行各業的男生，大部分是兼職，也有當成主業的人，其中包含學生、工人、空少、軍人、計程車司機或是牛郎。她也寫出多是20多歲的男生，不少男生會覺得這是個好工作，時薪高、工作內容又開心。
她也表示有時候男妓還會遇上特殊的客人，滿多是夫婦叫了一位到兩位男妓到府，先由太太和男妓大戰，隨後先生再加入多P，形形色色的性愛玩家都能在這個行業中遇上，最後她也提醒，專業的男妓都是有戴套的，性服務一樣都要有安全性行為。
(中時電子報)
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