去年九合一選舉亂象叢生，監委仉桂美、劉德勳日前聚焦台北市長選舉，調查發現投開票所派專員將開票結果送往台北市各區選務中心，出現「開早登晚」問題，仉合理推論，內部人員疑在選舉人名冊上未投票者處，蓋指印領取相對人數用餘票，再圈選特定候選人放入有效袋，或將其他人得票改成無效票，觸犯詐欺之嫌，19日確定糾正北選會與中選會。

監委仉桂美解釋，投開票所開完票後，派專員送速報表給區選務中心，待確認無誤後，即鍵入中選會電腦計票系統，調查去年台北市長選舉發現，有待確認補正的票所多達354個，其中登錄耗時逾2小時以上即多達256個，最快僅花費11分鐘，最慢則長達7小時22分，相差40倍。

仉桂美說，另外，就算是正常票所，區選務中心無正當理由耗時逾2小時有93個，最快花7分登錄，最慢為5小時59分，相差51倍，明顯違反中選會規範的SOP。

仉桂美指出，台北地院判決書已認定北選會辦理選舉過程有重大選務瑕疵，包含「票袋破損、未彌封、彌封處未蓋騎縫章或有開拆痕跡」、「用餘票票數不符」等，而媒體報導當晚10點40分至11點15分丁守中得票略高於柯文哲，其餘時段互有領先，唯獨中選會稱丁守中當天傍晚5點41分46秒至5點42分曾短暫贏柯文哲數十票外，其餘皆輸柯文哲，明顯與媒體有落差。

為釐清區選務中心拖延至深夜才登錄完畢「開早登晚」問題，仉桂美合理推論，待各票所將選舉人名冊、投開票報告表及實體選票送回後，由內部人員在選舉人名冊上未投票者處，疑以蓋指印方式領取相對人數的用餘票，再圈選特定候選人後將票放入有效票袋，或將他人得票改成無效票，最後再修改報告表上數字，疑觸犯刑法「以詐術使投票發生不正確的結果或變造投票結果」罪嫌。

仉桂美透露約詢相關人員發現，此次問題可能出在區選務中心，有主管員聲稱10點多離去，更沒聽說票數到凌晨才登錄，另一名主管員則說，速報表沒有錯，但卻被要求重新裝箱。

仉桂美接著說，要求北選會提供選舉人名冊，擬逐一查詢以指印領取選票的選舉人是否到場投票，及將指印送交警政署刑事警察局鑑驗，若有2個以上相同者，就可追查指印所有人，然而北選會以法院和檢察官才有職權查閱為由，拒絕提供，監察院依法告發，移送檢調偵辦。

(中時 )