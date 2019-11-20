崔姓舞台劇演員，答應某團演出「巧虎」角色，卻未參與演出，劇團只好找人代打，增加人事費用、排練支出場地租賃費等，為此提告求償。案經台北地方法院審理後，判崔要賠償團43萬元。本案可上訴。

提告的劇團委任律師主張，前年2月23日，雙方訂立演出合約，約定崔姓演員在舞台劇「2018秋冬巧虎大型舞台劇『尋找消失的音符』」中，擔綱巧虎角色並管理後台。合約履行期間，崔還要嚴守劇場倫理及紀律，不能耽誤排演、會議及演出，若有重大違約，劇團有權撤換演出人員，並就損失負賠償責任。

崔姓演員簽約後，卻未依約進行訓練，並在劇團出發到大陸前兩週，突然表示無法參與演出，劇團只好緊急委請其他演員代打，為此新增排練支出、場地租賃費等，事後提告求償多支出的用和違約金共90萬元。

北院審理後，認定崔確實違反雙方合約，劇團可以請求替補演出人員薪資、支出新增排練場地租賃費、通訊費等，計算相關必要費用後共18萬，加上崔未履約的違約金25萬，判崔應賠償共43萬。

(中時 )