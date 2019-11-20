許多研究都證實吃早餐的好處，現在一項新的報告更指出，吃早餐可以讓畢業考試成績加分！一篇引自《公共衛生尖端》（Frontiers in Public Health）期刊的研究指出，上學不吃早餐的學生，畢業考試的成績比起經常吃早餐的同學更差。

英國里茲貝基特大學（Leeds Beckett University）的研究人員，針對3百名中學生進行訪談，並且分析了高中生在「中等教育普通證書」（GCSE）考試的成績。GCSE是國際認可的學歷證明，英國中學中修滿課程2到3年後，可進行這項測驗。

里茲貝基特大學研究團隊查訪中學生後，發現將近3成（29％）的學子說，很少在學校吃早餐，或者根本就跳過早餐不吃。18％孩子說他們有時會吃早餐，過半的53％受訪學生說，他們經常吃早餐。

GCSE考試的成績，一共分成A到G等等級，研究追蹤學生之後的學習狀況發現，事實證明，吃早餐對中學生的確幫助很大，因為平均來說，不吃早餐的孩子GCSE成績，比經常吃早餐的學生足足低了2級。

(中時 )