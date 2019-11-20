民進黨登記不分區名單 籲保台派多一席 18:522019/11/20 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨祕書長羅文嘉（前排中）20日率黨籍不分區立委參選人吳玉琴（前排右起）、洪申翰、范雲、邱泰源、柯建銘、管碧玲等人赴中選會登記。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨祕書長羅文嘉20日率黨籍不分區立委參選人赴中選會登記，中選會主委李進勇（右）和立委柯建銘（左）等人握手致意。（黃世麒攝） 民進黨祕書長羅文嘉（中）、副祕書長林飛帆（左二）20日率黨籍不分區立委參選人邱泰源（右起）、吳玉琴、柯建銘、洪申翰、范雲（左一）等人赴中選會登記。（黃世麒攝） 民進黨祕書長羅文嘉、副祕書長林飛帆20日率黨籍不分區立委參選人邱泰源、吳玉琴、柯建銘、洪申翰、范雲、管碧玲等人赴中選會登記，羅文嘉表示，民進黨的不分區名單是各黨中最優秀的，不像國民黨名單中有「赴中聽習近平訓話」、「挺香港黑警」的人，呼籲選民讓保台派多一席。 (中時 ) #不分區 #名單 #民進黨 #祕書長 #羅文嘉 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨不分區名單出爐 張顯耀未過關 11:542019/11/16 政治 不分區名單投票被刷掉 張顯耀：會向黨提出申訴 12:192019/11/16 政治 民進黨不分區風波 林飛帆：感謝陳菊趕去官邸捍衛 16:332019/11/16 政治 林飛帆：支持民進黨是批判民進黨 19:422019/11/16 政治 藍不分區名單惹議！羅智強嗆最沒資格說三道四的是... 09:252019/11/17 政治 短評》形容自己任內是最黑暗時刻 蔡英文好意思拉票？ 16:032019/11/19 政治 誰更想「武統」？ 04:102019/11/20 論壇廣場 柱柱姐拒絕芒果乾 只要保濟丸 04:102019/11/20 地方新聞 國民黨回轟民進黨 不分區立委「斑斑污點」 11:562019/11/20 政治 不分區遭質疑 國民黨回批：選民決定 17:032019/11/20 政治 政治熱門新聞 台北市最新民調出爐 高嘉瑜GG了？ - 政治 吳敦義委屈：趙少康為什麼一直罵我？趙回應了！ - 政治 韓國瑜選情慘？他驚爆深綠里長心裡話... - 政治 潘恒旭爆這3縣市不保？網驚：韓國瑜危險了！ - 政治 柯批「搞台獨的兒孫全躲國外」 蔡英文回擊了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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