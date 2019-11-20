民進黨祕書長羅文嘉20日率黨籍不分區立委參選人赴中選會登記，中選會主委李進勇（右）和立委柯建銘（左）等人握手致意。（黃世麒攝）

民進黨祕書長羅文嘉（中）、副祕書長林飛帆（左二）20日率黨籍不分區立委參選人邱泰源（右起）、吳玉琴、柯建銘、洪申翰、范雲（左一）等人赴中選會登記。（黃世麒攝）

民進黨祕書長羅文嘉、副祕書長林飛帆20日率黨籍不分區立委參選人邱泰源、吳玉琴、柯建銘、洪申翰、范雲、管碧玲等人赴中選會登記，羅文嘉表示，民進黨的不分區名單是各黨中最優秀的，不像國民黨名單中有「赴中聽習近平訓話」、「挺香港黑警」的人，呼籲選民讓保台派多一席。

(中時 )