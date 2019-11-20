台灣海峽漁業資源豐富，但近年基隆在地的漁民遭遇漁業糾紛及搶奪水產資源的問題。（吳康瑋攝）

台灣海峽漁業資源豐富，但近年基隆在地的漁民遭遇漁業糾紛及搶奪水產資源的問題，市議員張耿輝、陳薇仲等多名議員於20日上午在市議會審查預算時，向基隆市政府倡議，希望由政府及執法單位出面，作為台灣漁民最強力的後盾。（吳康瑋攝）

台灣海峽漁業資源豐富，但近年基隆在地的漁民遭遇漁業糾紛及搶奪水產資源的問題，市議員張耿輝、陳薇仲等多名議員於20日上午在市議會審查預算時，向基隆市政府倡議，希望由政府及執法單位出面，作為台灣漁民最強力的後盾，並保障台灣漁產的穩定平衡，而非袖手旁觀。

張耿輝指出，基隆周遭海域的漁業資源一向是地方重要的產業來源，因此維護台灣漁權及漁民權益更是政府最應顧及的部分，包括以行動來捍衛漁民的捕魚權，讓他們可以安心出海去捕魚，及近海魚產的永續維繫都是刻不容緩。他也表示，政府應該帶頭來傾聽漁民的心聲，為在地漁民的生計建立完整的政策規劃，實際維護海洋的保育與在地經濟的發展。

陳薇仲接著呼籲政府帶頭為海洋生技做出保育宣導的工作，她說除了海灣節等展示給外來遊客的規畫外，也需要展現基隆在地跟其他城市的不同，做出品牌區隔，她指出「這樣才能真正的改善基隆漁民們的處境」。

產發處處長林青海回應指出，政府非常重視海洋魚民的捕撈權益及海洋文化的保育，他說，目前已訂立一系列的活動及教育方案，來顧及海產文化、海洋文化及教育幾個方面，讓市民了解海洋廣大的包容性，並在這個範疇下，進一步提升食魚文化的認識，不僅製作手冊讓孩童了解漁業美食，更提升魚產的價值。他強調，市府為了讓漁業可以永續存在，鼓勵在地漁民轉型，更在11月至3月限制、減縮撈捕魚產的量，致力將基隆海洋魚產永續發展。

張耿輝在最後補充，希望海洋的規範政策可以確實達成，他指出，人人都可以去國會，但從基隆出來的多位立委參選人，一定會到國會實際的爭取在地海洋權益，絕不會「拿香跟拜」。他也希望政府可以成為魚民的強力後盾，並成功推廣海洋保育，讓每一位市民都更了解基隆海洋文化。

(中時 )