法務部矯正署屏東看守所開辦第一期紅豆NI技訓班，結合萬丹鄉的紅豆名產創造「紅豆NI」品牌的紅豆餅，讓收容人學習一技之長，並透過「家庭支持與援助家庭推展計畫」邀請家屬一同參與受刑人改變的過程，藉由家庭支持與陪伴，讓學員感受到家庭的關懷，同時改善家庭關係，強化戒毒信心。法務部長蔡清祥對「紅豆NI」深具信心，認為將與屏東監獄的鼎新醬油一樣深受社會歡迎。

屏東看守所是為協助收容人復歸社會，依「科學實證之毒品犯處遇模式計畫」，提供七大面向課程，經由多元化處遇，調整毒品收容人的身心狀況、強化對藥癮正確認知及提昇戒毒動機，開辦第一期紅豆NI技訓班，讓收容人學習一技之長。

屏所在食材選擇上，與農委會及萬丹鄉農會合作，採用在地高品質紅豆及農作原料，建立長久產銷運營通路，以深耕在地連結及合作關係，積極協助當地產業發展，並提供收容人就業技能訓練的平台，食材必須通過SGS農藥檢測，參加技訓的「同學」須經過符合食品從業人員衛生安全標準的篩選，經過約3個月的訓練，就能烘焙出香噴噴的紅豆餅。

同時，對於有創業意願的受刑人，屏所結合更生保護會創業貸款，協助他們自立更生外，更與更生保護會及公益團體合作，透過監外自主作業及類加盟方式，提供紅豆NI品牌一系列的造型模具等，並由台流行歌曲作詞人許常德製作專屬歌曲簽片行銷，讓他們能夠順利創業，最終復歸社會，翻轉人生。

(中時 )