由於中華隊在世界12強棒球賽錯失爭取東京奧運參賽資格，必須明年在「6搶1資格賽」爭奪最後一席資格，然而比賽日期勢必衝擊國內職棒明年新球季的賽程，有關單位應要做好應變措施。

世界12強賽棒球賽沒有爭取東京奧運資格賽的美洲國家，將會舉行1次8隊參賽的美洲國家資格賽，國際棒壘球總會今（20）日通過比賽日期訂在明年3月22至26日在美國亞歷桑納舉行。

參加美洲資格賽的國家為加拿大、哥倫比亞、古巴、多明尼加、尼加拉瓜、波多黎各與委內瑞拉等共有8支隊伍。

由於這個比賽關係中華隊明年參加「東京奧運最終6搶1資格賽」的比賽成績，如今美洲資格賽的賽事時程已經確定，最後舉行的「6搶1資格賽」只能往後、不能提前，主辦的中華棒協沒有太大的彈性空間。

之前中華棒協預訂是4月1日舉行「6搶1資格賽」，中華職棒會長吳志揚頗有微詞，希望賽事提前以免影響中職明年新球季3月23日的開季比賽。如今美洲資格賽日期定案，中華職棒的建議已經無法實現，賽季延後已成定局。

(中時電子報)