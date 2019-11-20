第7屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，將於12月5日在花蓮國福棒壘球場開打。(陳筱琳攝)

邁入第7屆的2019花蓮台彩威力盃全國少棒賽將於12月5日在花蓮國福棒壘球場開打，今天舉行啟動記者會，職棒球星代表林凱威、黃恩賜及江忠城到場力挺。

今年世界12強為中華隊賣力奮戰的旅美好手林凱威，上台給小球員鼓勵時，謙虛說自己當初因為運氣好，剛好有球探看到他的好表現，給了他一個旅外的機會，鼓勵小球員快樂做自己喜歡的事，並為了自己喜愛的事物努力，不要害怕。

中華職棒中信兄弟隊投手黃恩賜則說：「小學就開始打棒球了，還記得當初看到球滾動的樣子很可愛，就這樣走上棒球路，棒球不但可以幫我改善家庭環境，球隊中教練也會教我們做人處事，很感謝棒球給我的栽培。」

花蓮台彩威力盃是台灣棒球史上，繼金龍旗之後第2個設有百萬獎金的棒球賽事，全台20支隊伍齊聚花蓮角逐冠軍獎盃及100萬台幣獎金，亞軍可獲50萬台幣獎金，季軍和殿軍各獲20萬、10萬獎金，5到8名各帶走5萬元獎金。

(中時電子報)