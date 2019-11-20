民進黨屏東縣議員黃建溢去年因後援會陳姓會長涉賄，遭屏東地檢署認定縱容買票，提當選無效之訴，一審屏東地判其無罪，檢方不服上訴，高雄高分院20日撤銷原判，改判當選無效，全案定讞。

黃建溢2014年首次當選屏東縣議員，2018年勝選連任，但當時被屏東地檢署查獲張姓樁腳及陳姓會長涉嫌買票，檢方依選罷法將張男、陳男提起公訴，屏東地院刑事庭判決2人有罪，2人當庭認罪並獲得緩刑機會。檢方另對黃建溢提民事當選無效之訴，不過當時認定無證據，判黃建溢勝訴無罪。

檢方查出，陳男曾在競選期間擔任黃建溢新埤鄉後援會長，並交付5萬元賄款給張男，以每票500元向不特定選民行賄，黃建溢疑似知情。但當時黃建溢辯稱，陳男非競選團隊成員，買票行為與他無關，也不知情。

一審法官認為，無證據認定黃建溢與陳男的關係，才駁回當選無效之訴，判黃建溢無罪。二審法官則查出，陳男與黃建溢及其父親相識10餘年，黃建溢及其父多次參選，陳男均積極協助輔選及拉票，情誼甚密。且行賄一旦被查獲，授意及行賄人均會遭法辦，3人若非事先共謀，不可能會冒這麼高的風險。最後依選罷法第120條，宣告黃建溢當選無效確定，不得上訴。

(中時 )