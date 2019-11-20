中華台北羽球協會理事長張國祚、秘書長李侑龍及新竹縣羽球委員會主委蔡季桐等人，20日拜會縣長楊文科，商談舉辦羽球賽及竹縣羽球推廣事宜，預定明年6月9日至6月17日在新竹縣體育館共同舉辦「中華民國109年羽球團體錦標賽」。

張國祚表示，羽球運動從6歲至90多歲都有人參與，屬於上手容易「CP值高」的運動，明年舉辦羽球錦標賽將有別以往，新增企業組，不僅是台灣最高等級的羽球賽事，更為2020東京奧運的台灣選手加油打氣！

張國祚並說，這項賽事預計全台頂級選手將有超過180隊參3千人參加，羽球球后戴資穎、羽球一哥周天成也有機會蒞臨，希望和新竹縣政府、新竹縣體育會三方共同努力，讓竹縣羽球運動更盛行。

縣長楊文科表示，新竹縣是愛運動的健康城市，運動人口比例為84.9％，高於全台平均值83.1％，很多國中小和企業社團都成立羽球社團，竹北國民運動中心羽球場租借供不應求，屆時比賽將邀請各國中小，免費觀看專業級的賽事。

(中時 )