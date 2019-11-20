某物流公司周姓女會計，發現公司將支票及印鑑放在一起，卻未上鎖，竟自2017年起，利用午休沒人在辦公室之際，分次偷取支票，填上金額後，軋進自己戶頭，1年偽造20多張支票，詐領逾150萬元，台北地檢署今依偽造有價證券等罪嫌起訴周女。

據了解，這家物流公司是在去年底，進行年度結帳時，發現每隔一段時間，公司資金就莫名短少，調查發現有20幾張公司支票，陸續以3萬元到10萬元不等金額，存入周姓女會計戶頭，報警提告。

檢方調查時，周坦承因發現公司支票和印鑑，都放在未上鎖櫃子裡，所以她趁午休大家外出用餐時間，拿取空白支票，蓋上印鑑，再填上金額後，存進自己戶頭。

檢方查出，周女從2017年10月起，到2018年9月間，以此手法偷走公司逾150萬元。另外，物流公司懷疑周女疑將洩漏公司報關流程並從中收取回扣，同時提告洩密等罪，但因證據不足，處分不起訴。

(中時 )