戀香品種順利育苗試種，部分1期花已開花結果。（巫靜婷攝）

天氣偏暖、日夜溫差大，苗栗大湖草莓1期花陸續綻放，較往年提早約1個月結果，今年大湖草莓香水品種占8成，顆粒大、口感紮實，預計12月中旬盛產，另外，救援品種「戀香」也傳出好消息，經產銷班育苗、農戶試種，部分戀香已開花、結出幼果，是否符合市場期待，農會表示，20天後見真章。

大湖草莓種植面積約450公頃，占全國8成，果實飽滿、色澤鮮紅的草莓，是大湖鄉重要經濟作物，今年因應氣候變遷，農民多種植抗病力較高的香水品種，肉質、甜度雖不比豐香品種，但抗熱性高、果粒大、較好保存，近期日夜溫差大，讓草莓開花、結果速度變快，部分草莓已陸續成熟、提早上市。

今年6月大湖地區農會獲苗栗農改場技轉救援品種「戀香」，原150株母分送產銷班育苗，成功培育出1500株交由農戶試種，推廣部主任胡智郎指出，目前少部分戀香品種已開花，結出「上大下尖」錐狀果實，生長狀況正常，但產量及口感是否符合市場期待，仍需等到20天後，果實成熟再評估。

胡智郎表示，香水因為抗熱性佳，其他縣市也開始跟進栽種，如何豎立大湖草莓特色是農會當今課題，目前草莓尚未開放大量採摘，配合草莓季，農會預計於12月12日舉辦開園儀式。

胡智郎說，開園活動將與草莓園、餐廳、溫泉業者、民宿等商家合作，舉辦為期4天的優惠活動，大湖酒莊酒類及農特產品全面88折，並邀請12月份生的情侶、夫妻、親子檔共88對，免費入園體驗採摘1斤草莓，衝刺大湖草莓買氣，帶動周邊經濟效益。

(中時 )