60歲台塑員工宋瑞雄爬來義鄉大武藏山失蹤11天，20日在春日鄉舊七佳部落南端河床奇蹟獲救毫髮無傷，他靠喝泉水、吸芒草、睡石縫活下來，不僅求生意志驚人，途中疑與祖靈的奇遇也令人嘖嘖稱奇。（謝佳潾攝）

60歲台塑員工宋瑞雄爬來義鄉大武藏山失蹤11天，20日在春日鄉舊七佳部落南端河床奇蹟獲救毫髮無傷，他靠喝泉水、吸芒草、睡石縫活下來，不僅求生意志驚人，途中疑與祖靈的奇遇也令人嘖嘖稱奇。（謝佳潾攝）

60歲台塑員工宋瑞雄爬來義鄉大武藏山失蹤11天，20日在春日鄉舊七佳部落南端河床奇蹟獲救毫髮無傷，他靠喝泉水、吸芒草、睡石縫活下來，不僅求生意志驚人，途中疑與祖靈的奇遇也令人嘖嘖稱奇，他稱「我有祈求山神指引一條路」，隨後與家人返回登山口謝拜山神。

宋瑞雄指出，他年輕時隨登山隊爬了逾20座的大山，但身為屏東人卻沒爬過當地的小山，所以10日決定帶著一天份的口糧與水當天來回大武藏山，但爬到久保山至大武藏山途中發現不對勁，隨即回頭準備下山，不料回程時大迷路。

他說，迷途中他看見春日鄉的大漢山，決定以此為標的尋找求生路，但卻頻碰峭壁找不到路，隔天攀壁時還踩到鬆落石頭不慎滑落，幸未造成傷勢，不過當下無水無糧讓他害怕，為了活下去，他開始找泉水並吸芒草汁提高血糖。

但覓食時奇遇發生了。「我看到的應該是人？」宋回憶道，當天晚上他遇上一對默默工作的原住民男女，他彷彿見到救世主急向2人求救，但對方對他不理不睬，2小時後他再懇求2人帶他回家，不料男女竟在他轉身拿背包瞬間消失，而後又出現在溪的對岸，他見狀跟了上去，就這樣來回奔波3、4次徒勞無功。

宋決定不再消耗體力，選擇就地休息睡在石縫中，而隔天竟發現救難直升機，他趕緊求救卻未果，他說：「我有看到救援人員，但他們沒看到我」。不過，他不放棄，相信一定會有人來救他，所以繼續留在原地後援。

然而，宋等了3天誰也等不到，他當下向山喊話「山神我現在要走了，可以指引我一條路嗎？我會做功德回報。」隨後沿著水路尋出路，而17日他決定下山，他說，他在探索頻道學到「溯溪南下求生」，果真走了2天後在河床旁遇到部落獵人救了他。

宋獲救後感謝大家不放棄他，直稱這趟旅程很神奇，有人告訴他那對原民男女也許是祖靈，冥冥之中在旁陪伴，但這種事他也說不清楚，就透過拜山神來答謝對他的眷顧，但他強調，乾淨的水是讓他活下去的救命丹。

(中時 )