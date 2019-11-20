◎柯P嗆：愛台灣、搞台獨的都騙子

台灣民眾黨主席柯文哲20日上午出席「2020 iVoter議題立場記者會」，談到徵兵制議題，公民老師黃益中直言，若連當兵都不敢，還憑什麼說愛台灣？柯則立刻接話，痛批一堆喊愛台灣、搞台獨的，兒孫全躲在國外，「都是騙子啊！」

◎台商回流爭議 蔡提侯嗆：藍別唱衰

對於國民黨立委曾銘宗、國民黨總統候選人韓國瑜質疑蔡英文台商回流政績是零，新北市長侯友宜今上午則感謝中央與地方共同努力，讓新北市的招商成績達1061億；對此總統蔡英文下午至新北市出席活動時聽聞此事後說，「侯市長都證實了台商回流這件事，請國民黨不要再唱衰台灣。」

◎周刊報大安區有房產 韓競辦：提告

國民黨總統參選人韓國瑜再向綠媒開戰！針對壹週刊報導質疑韓夫婦曾住在大安區，卻未列在競辦先前公布的房產清單中，韓辦再度重申，韓國瑜夫婦並未持有該房產，屋主是韓國瑜夫婦的親屬，涉及個人隱私不便透露身分，而特定媒體拿來含沙射影，故意引導成像是韓的個人財產，甚至扣上「炒房」汙名，韓辦將委請律師對壹週刊提告。

◎不背書 張善政：政黨票隨心而去

國民黨副總統候選人張善政今天在臉書上說，對於國民黨的不分區名單，「真的無法昧著良心替它背書」，他盼支持者能夠相信他跟總統候選人韓國瑜，總統票蓋給韓、區域立委蓋給國民黨，「政黨票就隨心而去。」

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(中時電子報)