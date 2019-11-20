苗栗前縣議員陳銘安加入國民黨30多年，20日陪同民進黨羅貴星登記參選立委，轟現任立委陳超明無情無義，「國民黨不要我，陳超明拋棄我」。陳超明說明，民主時代尊重選擇，將戮力爭取支持，打贏選戰，秉持民事不可緩精神爭取建設。

陳銘安歷任國民黨竹南黨部副主委、代理主委及考紀常委等幹部，曾在陳超明2屆立委選舉中，擔任競選總幹事。他的妻子謝端容也是資深國民黨，但在去年競選竹南鎮長期間，未獲陳超明支持，怒批陳無情無義。

14日陳銘安、謝端容、前農會總幹事陳冠興等人決定退出國民黨，採掛郵寄方式，寄退黨聲明至縣黨部。國民黨苗栗縣黨部主委林祥川表示，已收到聲明，透過地方人士疏通慰留，並尊重最後結果。20日以羅貴星竹南競選總部總幹事身分，陪同登記。

陳超明表示，竹南鎮長競選期間，不斷從中斡旋，從方進興與謝端容協調1組人選，避免藍營票源分散，支持為地方做事的人，讓國民黨重回竹南執政。他也說明，前總統馬英九曾為謝端容站台，顯見國民黨對2人的情深義重，大家都是好朋友。而陳銘安為綠營站台，陳超明說，讓國民黨選民的心受傷，竹南人的心也受傷。

陳超明呼籲，竹南要展現團結，沒有分裂本錢也沒有內鬥理由，在民主時代，每個人以自己的價值理念做選擇，尊重鄉親自由意願，並戮力爭取鄉親支持，打贏2020立委選戰。

(中時 )