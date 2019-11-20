台灣是機車王國，平日上班時間台北橋的「機車海」更是著名特色，也顯示騎車人口的浩大。而機車騎士最怕遇到的事是什麼？除了被開單外，最討厭遇到一種人，「偷安全帽的人」。偷竊安全帽的行為在台灣經常發生，近日網友就慘遭小屁孩偷走放在機車上的安全帽，沒想到這名小偷竟然還留紙條對他「嗆聲」，細看內容更讓被偷當事人哭笑不得。

該名被偷安全帽主近日在臉書《爆廢公社二館》上憤怒地表示，「這到底三小！誰家的死小孩...快把安全帽還給我啦！」讓他這麼生氣的原因是，不但發現安全帽被偷，還被小偷留了字條，上面的文字更似乎在對他挑釁，令原PO傻眼，竟然會被屁孩偷安全帽。其字條內寫著「安全帽我收下了」，邊邊角落更寫著驚人的4個字，讓網友和原PO看了都哭笑不得。

字條內寫著「安全帽我收下了」，邊邊角落更寫著驚人的4個字，讓網友和原PO看了都哭笑不得。（摘自爆廢公社二館）

除了「安全帽我收下了」，屁孩小偷更標註自己的大名在紙條角落，然而不是本名，而是大剌剌地寫上「怪盜雞德」四字，旁邊還畫上了可愛插畫。這其實出自於日本熱門推理動漫《名偵探科南》，裡面的角色神偷「怪盜基德」。不過令人哭笑不得的是，屁孩小偷還把怪盜基德的「基」字寫錯成「雞」字，除了讓安全帽主傻眼外，網友們更是不爭氣地笑了。表示，「雖然這樣（偷安全帽）不行，卻不小心笑了」。

此篇貼文吸引近2萬名網友朝聖，網友紛紛幽默調侃「會不會晚點安全帽就被放回來，上面就會寫『我成功破案了』，柯南留。」、「真是有禮貌的小偷？」、「他右下角還有畫畫，代表有用心」、「笑到瘋掉」。不過，雖然結果很哭笑不得，偷竊還是不對的事情，還是祝福失竊當事人能夠早日找回。

(中時電子報)