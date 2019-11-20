「一邊一國行動黨」今日於臉書專頁發文，表示將擬提名前總統陳水扁擔任不分區立委候選人。對此，中選會副主委陳朝建接受記者電訪表示，一邊一國政黨，尚未登記不分區，因此不便評論。

陳朝建回應，適逢選務辦理期間，依法循例，對於政黨或候選人登記事宜，不便予以置喙或評論。未來若收到政黨或其候選人登記後，則依「公職人員選舉罷免法」相關規定審定。

(中時 )