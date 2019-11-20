阿扁重回立院？ 中選會：等收到申請再作審查 17:392019/11/20 中時 吳家豪 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前總統陳水扁。 (翻攝陳水扁臉書) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「一邊一國行動黨」今日於臉書專頁發文，表示將擬提名前總統陳水扁擔任不分區立委候選人。對此，中選會副主委陳朝建接受記者電訪表示，一邊一國政黨，尚未登記不分區，因此不便評論。 陳朝建回應，適逢選務辦理期間，依法循例，對於政黨或候選人登記事宜，不便予以置喙或評論。未來若收到政黨或其候選人登記後，則依「公職人員選舉罷免法」相關規定審定。 (中時 ) #中選會 #一邊一國 #陳水扁 也許您會感興趣 推薦閱讀 藍綠不分區惹議 柯：與社會脫節 11:202019/11/16 政治 英德配9月底敲定 陳水扁坦承：我爆的料 11:172019/11/17 政治 早掌握蔡賴配 扁坦承向周刊爆料 04:102019/11/18 政治要聞 英德配加分？阿扁預測讓庶民安心 16:372019/11/18 政治 蔡韓勝負已定？陳水扁：仍可能有關鍵變化 18:072019/11/18 政治 一邊一國行動黨決提名陳水扁 擔任下屆不分區立委 11:412019/11/20 政治 陳水扁簽下同意書 願擔任一邊一國行動黨不分區立委 16:232019/11/20 政治 扁任一邊一國不分區立委？ 蔡：不知道這件事 16:402019/11/20 政治 阿扁簽不分區立委同意書 強調同意權在小英 16:532019/11/20 政治 一邊一國擬將扁列不分區 喜樂島：法務部還沒決定 17:132019/11/20 政治 政治熱門新聞 台北市最新民調出爐 高嘉瑜GG了？ - 政治 吳敦義委屈：趙少康為什麼一直罵我？趙回應了！ - 政治 韓國瑜選情慘？他驚爆深綠里長心裡話... - 政治 潘恒旭爆這3縣市不保？網驚：韓國瑜危險了！ - 政治 柯批「搞台獨的兒孫全躲國外」 蔡英文回擊了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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