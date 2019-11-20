青銀智慧行動車，行動車平常前往社區替老人家做健康檢測，進一步為老人開立適合的運動健康處方，讓老人家養成運動好習慣。（盧金足攝）

東海大學青銀智慧行動車20日正式啟動，西屯區長陳寶雲與東海的長者一同實際體驗青銀智慧行動車，大讚健檢宅急便守護長輩健康，是非常棒的點子，啟動儀式由東海大學王茂駿校長主持，台中榮總許惠恒院長及市政府、各公益團體等受邀揭綵。

東海大學校長王茂駿表示，為因應高齡社會來臨，東海大學與台中榮總合作，打造青銀智慧行動車，行動車平常前往社區替老人家做健康檢測，進一步為老人開立適合的運動健康處方，讓老人家養成運動好習慣。

西屯區長陳寶雲說，未來希望智慧車就像垃圾車一樣，大家一聽到智慧車的聲音就相揪出來做檢測，順便聊天聯繫社區感情，也力邀智慧行動車可以開到西屯熱門景點，像是臺中歌劇院、逢甲觀光夜市、秋紅谷等，以及文心森林公園、后里園區等燈會會場駐點，一邊觀光賞花燈時，讓長輩了解自身健康狀況，同時讓更多人認識智慧行動車。

陳寶雲把握機會宣傳台灣燈會，這次燈會以「台灣燈會 璀璨台中」為主軸，主展區自109年2月8日在后里花博園區展出，副展區自108年12月21日在文心森林公園展出，要請大家一起參加璀璨光影的豪華饗宴，並向外縣市親朋好友宣傳，讓旅客來台中賞燈時，白天遊西屯；晚上賞花燈。

(中時 )