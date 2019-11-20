波斯灣局勢持續緊張，美國國防部情報局18日發表最新報告，指伊朗在數十年制裁後，仍成功發展飛彈力量，規模更是中東之最。針對伊朗的武器禁運明年到期，美方推測，該國很可能向大陸及俄羅斯採購先進戰機及坦克。

國防部情報局在報告寫道：「伊朗擁有全面性飛彈發展計劃，雖然經歷數十年的反擴散措施，但伊朗飛彈部隊的規模及精密度仍持續發展。」報告解釋，由於伊朗缺乏現代化空軍，因此視飛彈為戰略必需品；飛彈亦成為該國的長程攻擊主力，阻止區域內敵人發動攻擊，包括美國駐中東部隊、以色列及沙烏地阿拉伯。

雖然以色列是軍事強國，但報告評估區內各國實力後，認為伊朗擁有中東規模最大的飛彈部隊；伊朗也研發出射程可達2000公里的飛彈，覆蓋以色列及沙烏地。

報告又指，伊朗增加使用無人機，監視波斯灣地區的美軍及商船，並作為空襲的平台。此外，伊朗正提升網路戰的能力，以對美國等目標發動攻擊並收集情報。

聯合國安理會對伊朗的武器禁運規定將於明年10月到期，美國1名高級情報官員18日表示，禁令解除後，伊朗很可能從中俄兩國購入新型戰機及坦克。該國現有的坦克及戰機均是舊款俄製及美製裝備，且因國際社會的制裁，缺乏零件補給。

(中時 )