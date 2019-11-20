萬眾人本生命事業公司觀察現代家庭很少掛遺像，別開生面客製化Q版亡者公仔贈送給家屬。（新北市民政局提供／譚宇哲新北傳真）

萬眾人本生命事業公司觀察現代家庭很少掛遺像，別開生面客製化Q版亡者公仔贈送給家屬，除了緬懷亡者，也可以當擺飾，讓收到的家屬備感窩心，也因為創新服務，獲新北市府頒發優良殯葬設施暨殯葬服務業最佳新創獎及創新服務獎。

萬眾人本生命事業公司負責人吳雨璇今天到新北市府接受優良殯葬設施暨殯葬服務業表揚，現場也拿出展示用的Q版公仔，介紹這項貼心服務。

吳雨璇說，4年前與擔任禮儀師的丈夫一起在台北市創業，去年才遷址到新北市板橋新海路，由於2人都是七年級生，知道現代年輕人家裡空間小，不喜歡掛遺像來緬懷親人，所以創業之初就與專業模型師傅合作，推出客製化的Q版亡者公仔。

吳雨璇說，Q版亡者公仔身高約10公分，容貌、神韻及穿著皆由專業師傅依照家屬提供的照片來製作，不過這項服務只送不賣，目前也沒有以此行銷，只希望服務過程盡量貼心，讓家屬感受到。

住在板橋的陳小姐認為，懸掛亡者遺像是緬懷先人的傳統做法，但遺像多數較為莊重嚴肅，有些人還會因避諱而不敢直視，所以懸掛的室內空間也會有所顧忌，用Q版公仔緬懷親人，可以擺放在房間、客廳甚至辦公室，感覺更適合。

新北市民政局表示，此次共有464家殯葬業者參加評鑑，最後選出39家優良業者，得獎名單已公布於民政局網站。

(中時 )