陸軍航特部602旅已婚中校偷吃同單位女士官，不但在營區內偷歡，兩人更拍下女士官穿著軍服幫長官「打飛機」的性愛影像，不過檢方看完照片卻認為，就算她手中握的真的是已婚中校的生殖器，也不構成通姦因此不起訴。

檢方表示，性愛照中只有一張能看出來女主角是洪姓女士官，不過就算證明男主角是中校，也不構成通姦罪。《刑法》採，「性器結合」才算，其他接觸都是通姦要件不符，因此不予起訴。

據悉，涉事的中校在單位負責駕駛OH-58D戰搜直升機，女士官則是負責武器維修，且因外型亮眼，還在營區舉辦活動時，負責接待貴賓。而兩人婚外情已發展多年，且兩人行事極為高調，不但在營區內偷情，還走遍全台南北，在各個遊樂區、景點留下親密照、接吻照。

更離譜的是，兩人還熱衷拍攝性愛影片，據鏡週刊報導，中校妻子提告通姦，提出的證據中，包括一張洪女身穿迷彩服幫中校「打飛機」的照片，地點疑似是軍官寢室。

(中時電子報)