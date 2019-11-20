備受外界關注的枋寮鄉樂樂養雞場案，屏東縣政府日前前往現地會勘，屏東縣議員周碧雲提出會勘紀錄強調，缺失皆已經改善，要求公部門要依法行政。

周碧雲指出，當初縣府畜產科記錄的東、西側圍籬部分已主動拆除，且黑網隔離都有使用執照，5合1容許使用申請書，早早送達枋寮鄉公所，當日會勘並無缺失；她認為，當初太陽能板設置是經過縣府核准，如今合法變違法，損失的數億元該找誰討？

屏縣府農業處副處長鄭永裕指出，會勘結束後會再統整相關局處資料與意見，進行後續處理及審查。

(中時 )