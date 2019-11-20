樂樂養雞場完成會勘 業者強調已改善 17:512019/11/20 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 樂樂養雞場案縣府正針對會勘紀錄進行各單位意見彙整。(翻攝畫面／林和生屏東傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 備受外界關注的枋寮鄉樂樂養雞場案，屏東縣政府日前前往現地會勘，屏東縣議員周碧雲提出會勘紀錄強調，缺失皆已經改善，要求公部門要依法行政。 周碧雲指出，當初縣府畜產科記錄的東、西側圍籬部分已主動拆除，且黑網隔離都有使用執照，5合1容許使用申請書，早早送達枋寮鄉公所，當日會勘並無缺失；她認為，當初太陽能板設置是經過縣府核准，如今合法變違法，損失的數億元該找誰討？ 屏縣府農業處副處長鄭永裕指出，會勘結束後會再統整相關局處資料與意見，進行後續處理及審查。 (中時 ) #縣府 #缺失 #屏東縣 #枋寮鄉 #養雞場 也許您會感興趣 推薦閱讀 高麗菜耕鋤誰補助 引藍綠互槓 04:102019/11/16 地方新聞 搶救青少年 屏縣祭電子煙禁令 04:102019/11/17 地方新聞 特公盟陳情要求新竹縣設特色公園 15:292019/11/18 社會 屏議長與黃國昌隔空對嗆 屏南立委選戰再添話題 19:312019/11/18 政治 校務基金監督機制缺失 師生批「球員兼裁判」 12:082019/11/19 生活 高麗菜耕鋤補助金主是誰？張麗善：縣府也找不到管道 15:202019/11/19 政治 族人簇擁下 伍麗華登記山原立委 17:212019/11/19 政治 民進黨喊8仙過海 要給市長好看 04:102019/11/20 地方新聞 高麗菜耕鋤補助 眾說紛紜 04:102019/11/20 地方新聞 生活熱門新聞 氣象局：鳳凰颱風生成 北台灣雨到崩潰 - 生活 鳳凰颱風路徑大轉向 最快明早發海警 - 生活 好市多「宴客神盤」 網狂推：整組帶走！ - 生活 捷運文湖線凸槌 下班尖峰交通大亂 - 生活 女大生住院啪不停 護理師羞紀錄：每晚X次 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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