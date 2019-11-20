台南市政府觀光旅遊局推出「台南藝級棒」插畫摺頁地圖，將各式特色傳統工藝分為建築裝飾、神明信仰、生命禮俗及常民生活四大類型，民眾可按圖索驥，透過旅行認識工藝之美。（台南市觀旅局提供／莊曜聰台南傳真）

台南市政府觀光旅遊局推出「台南藝級棒」插畫摺頁地圖，將各式特色傳統工藝分為建築裝飾、神明信仰、生命禮俗及常民生活四大類型，民眾可按圖索驥，透過旅行認識工藝之美。（台南市觀旅局提供／莊曜聰台南傳真）

台南市政府觀光旅遊局將各式特色傳統工藝依其特色及用途區分為建築裝飾、神明信仰、生命禮俗及常民生活等四大類型，分門別類讓民眾能清楚了解目前大台南地區保存的各式工藝，包括製作目的、種類及可參觀之相關作品資訊，推出「台南藝級棒」摺頁地圖，以插畫方式呈現，讓民眾可以按圖索驥。

南市觀旅局指出，南市府長年致力保存並活化傳統藝術及文化技藝，也因此在街坊巷弄間，仍隨處可見這些傳統工藝的身影，就像寺廟、傳統民宅上保存的各式彩繪、雕刻、泥塑等等，還有以竹籐、稻草、藺草編織加工做成的日常用品，另外還有傳統樂器及電影看板繪製，都是手藝活。

為了讓民眾及外地遊客能透過旅行方式，認識台南在地工藝之美，因此將這類傳統工藝資料彙整後，再交給插畫家MARCO規畫設計，MARCO跳脫原本幽默的美式繪圖風格，以寫實畫風呈現匠師創作工藝時的專注神情，也呈現出他們各自擅長的作品，遊客可以根據喜好決定自己的探索路線，在巷弄間探索工藝文化。

台南市有「眾神之都」稱號，這類傳統工藝在台南市北區、中西區一帶特別密集，廟宇周邊常常也聚集相關店家，溪北地區則有鹽水護庇宮、學甲慈濟宮、善化慶安宮、佳里金唐殿、震興宮等，「台南藝級棒」摺頁地圖即日起提供民眾免費索取，也可至「台南旅遊網」下載並查詢相關資料。

(中時 )