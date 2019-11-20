嘉義縣馬稠後後期園區即將進入實質開發階段。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

台商回流資金到底有多少？嘉義縣政府今表示，中美貿易大戰一觸即發，考量中國勞動條件、貿易戰火及蔡政府催生投資台灣3大方案，今年至今已有5家台商投資嘉義縣大埔美園區，其中4家通過經濟部審查適用投資方案，另一家審核中，5家台商投資嘉義總金額高達126.9億元，縣長翁章梁強調這些資金確實都是台商加碼，絕對不是外傳的0元。

嘉義縣準備好了！縣府表示，為滿足台商回台投資需地的殷切，除大埔美精密機械園區已全面進入量產營運外，馬稠後後期園區即將進入實質開發階段，並將由經濟部新闢中埔鄉公館農場和水上鄉南靖農場兩處工業區，一次解決台商投資嘉義用地需求。

縣府指出，經濟部提出「台灣回台投資2.0」、「根留台灣企業投資方案」和「中小止業投資方案」，嘉縣部分今年至今已有5家公司申請「台灣回台投資2.0」方案，其中4家符合資格，另有1家審查中，總投資金額近127億元。

翁章梁強調，這些廠商投資金額都蠻大的，也確實是台商加碼在台灣投資，不是外傳的0元，尤其加碼投資不只是廠房擴建，還創造就業機會，是台灣發展契機。

(中時 )