台子村漁港淤沙，雲林縣政府規畫加高延伸防坡堤。（張朝欣攝）

雲林縣口湖鄉台子村漁港因氣候因素，造成港口嚴重淤沙、港區周邊積水，20日雲林縣長張麗善率水利處人員會勘，決定加高並延伸防坡堤；至於港區周邊積水問題，則研議新設集水井等方案，所需總經費共約1億5000萬元，將向中央爭取補助。

雲林縣長張麗善、縣水利處長許宏博20日會同縣議員黃文祥、蕭慧敏、蔡孟真等人會勘台子村漁港，張麗善除指示水利處立即改善東碼頭高低落差，也強調會積極爭取經費，辦理漁港防波堤加高及延伸工程，健全台子村漁港機能。

張麗善表示，近年因氣候變遷影響，海平面抬升，台子村是雲林最西邊的村落，因地勢低窪，受暴潮溢淹影響，外海波浪常越過漁港防波堤，以致港區周邊積水嚴重，且漁港硬體設施未臻完善，泥沙大量淤積於港區，影響漁民作業甚鉅。

水利處長許宏博說，漁港東碼頭現存高低落差，已由縣府發包改善。另漁港西、北防波堤需加高，工程經費約750萬元；西、南防波堤亦需一併往外海延伸，以阻攔漂沙入港，工程經費約8500萬元，將積極向漁業署爭取經費補助。

台子村民則反映去年因豪大雨影響，造成漁港周邊村落民宅淹水、道路積水，對此許宏博指出已研議新設集水井及更替排水箱涵，並擴增抽水站前池蓄洪量，概估經費為5530萬元，將持續向水利署爭取補助。

(中時 )