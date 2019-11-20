中國大陸電商巨擘阿里巴巴傳將轉往香港證交所上市，若成功上市，將是港交所9年多來最大規模IPO，預計籌資100-150億美元。不過彭博社20日報導，阿里巴巴近日不會申請上市，除非港交所大幅改變規則。

消息人士指出，阿里巴巴原本計畫在11月11日（光棍節）後向香港證交所申請上市，並在11月底或12月初上市。但彭博社指出，香港反占中抗議事件加上阿里巴巴要求港交所修改章程，但港交所最快明年初才會開會審議評估「同股不同權」結構公司的上市資格，因此阿里巴巴近日不可能在港交所上市掛牌。

港交所堅持「同股同權」的上市規則，也是阿里巴巴2014年捨香港而轉紐約上市的主因。當時阿里巴巴在紐約IPO，創下世界IPO記錄，而今股價飆漲逾一倍，市值達4600億美元。

由於香港遭逢長達近半年的反送中抗爭，加上美陸貿易戰讓香港經濟陷入衰退，外界視阿里巴巴這次掛牌上市是對香港股市的信任投票。經過2018年「同股不同權」的改革後，港交所IPO集資額一躍成為全球第一。但今年因為反占中抗爭，IPO規模落後於紐約交易所及納斯達克交易所。

《南華早報》報導，阿里巴巴香港上市可望募得110億美元 ，但如果阿里巴巴選擇行使超額配售選擇權，加碼出售額外7500萬股股票，可望募得129億美元。這次掛牌上市將讓阿里巴巴成為繼友邦保險集團（AIA）2010年募得205億美元以來，香港最大規模的IPO。

(中時 )