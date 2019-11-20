桃捷傾吐機廠設太陽能光電響應綠能政策。(呂筱蟬攝)

桃園捷運公司將於青埔機廠建置全桃園市最大公有房舍太陽能光電廠，預計2020年2月鋪設1萬1078片太陽能板，預估每年發電可達378萬度，可供應1040家戶1整年用電，減少每年二氧化碳排放量2000公噸，桃捷希望成為領頭羊，帶動更多民間企業響應市府綠能政策。

桃捷表示，今年6月桃捷蘆竹機廠啟用6380片模組太陽能光電發電系統，每年發電204萬度，替桃捷公司帶來221萬元收益。青埔太陽能光電系統設置預計2020年6月完工，蘆竹加青埔機廠綠能發電總合，每年可供應1601戶家庭用電，減碳3079公噸，相當於11.7座大安森林公園吸收量，回饋金共642萬以上。

桃捷董事長劉坤億表示，桃捷身為桃園在地企業指標，積極配合市府推動建置再生能源政策，協助國家達成非核、低碳、減煤、綠能的四大願景。桃園捷運不只是綠色運輸，更是綠色企業，期盼透過青埔和蘆竹機廠太陽能光電系統的建置，帶動大桃園成為綠能城市。

(中時 )