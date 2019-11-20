張男機車，遭藍色小客車倒車撞倒，車身有擦損，報警討回公道。（中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

台中市一位18歲的張姓男騎士，日前晚上將機車停在路邊，隔天一早去牽車時，卻發現愛車車身有多處擦損，經台中市警局第四分局交通分隊循線追查發現肇事者為49歲吳男，吳男到案承認倒車時將停在後方的機車撞倒，本以為不嚴重，將機車扶起，自認沒事就離去，沒想到車主報警而被依違反道路交通管理處罰條例製單舉發，罰款外，還要負擔修車費用。

日前早上7時48分許，中市警局第四分局交通分隊獲報南屯區文山九街、寶山五街口有交通案件，張男表示前晚將重機車停放該處，隔日準備上課時，發現愛車遭移動且有多處擦損，懷疑遭撞倒。

員警循線追查發現肇事車輛，是輛藍色小客車，通知車主吳男到案說明，吳男承認倒車時撞倒該機車，將機車扶起來後，看起來車損不嚴重，就直接離去；但員警認為吳男肇事逕自離去之行為，已違反道路交通管理處罰條例，於是製單舉發。

第四分局交通分隊長顏志明表示，依道路交通管理處罰條例第62條第一項後段規定「駕駛動力交通工具肇事，無人死傷而未依規定處置逃逸者，處新台幣1000–3000元罰緩並吊扣駕駛執照1–3個月」，呼籲駕駛人切勿心存僥倖。

(中時 )