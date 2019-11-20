卓銘順也親自示範以茶具組泡茶，並分享創作理念。（許哲瑗攝）

壺身以簡單的幾何線條，呈現山石的靜謐氣息，搭配輕柔質地的白色壺把、壺嘴。（許哲瑗攝）

鶯歌陶瓷博物館首次與獲得多屆金壺獎的茶藝家卓銘順合作，創作全套茶具《茶山雲舞茶具組》，融合坪林包種茶、三峽藍染等新北市各地特色，壺身以簡單的幾何線條，呈現山石的靜謐氣息，搭配輕柔質地的白色壺把、壺嘴，20日在文化局長蔡佳芬、陶博館長吳秀慈開箱下首次亮相，讓眾人驚艷連連。

昨活動邀請高齡94歲、茶農出身的阿嬤王蕭不唸唱「相褒歌」，為活動揭開序幕，舞者張猶琛則帶來力與美的舞蹈，傳遞「陶」與「茶」相遇的意象，卓銘順也親自示範以茶具組泡茶，並分享創作理念。

卓銘順介紹，坪林包種茶生長環境為雲霧繚繞的高山，《茶山雲舞茶具組》青瓷的壺身以簡明的幾何線條，呈現山石的靜謐氣息，搭配輕柔質地的白色壺把、壺嘴，宛如茶園雲霧環繞山石的地景風貌，杯組的釉色則選用清澈透明感的青瓷，於茶席間更襯脫出清香茶湯之美，盼透過做茶、茗茶，交織出待人的道理。

吳秀慈表示，《茶山雲舞茶具組》結合2016金馬影展指定的坪林包種茶，及坪林茶鄉悠遠歷史的《褒·種茶 Sio-Po-Kua》音樂專輯，搭配由台北看守所自製的三峽藍染布為茶巾，全套茶具融合了新北市各地特色，不僅象徵生活中的茶具用品，也能如同藝術品般優雅，也是適合自用或送禮的新品。

蔡佳芬表示，《茶山雲舞茶具組》是結合政府資源、陶藝家專業，以及鶯歌陶瓷、坪林茶、三峽藍染等地方產業的跨領域典範，陶博館將在23日下午於大廳設置茶席，歡迎民眾一起品茗。

(中時 )