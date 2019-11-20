英國將於12月12日舉行大選，首相強森19日與在野工黨黨魁柯賓展開首場電視辯論，就脫歐問題針鋒相對。強森承諾，將於明年1月31日前實現脫歐，柯賓則指只有他才能帶領國家走出脫歐困境；民調結果則顯示，雙方支持度不相伯仲。

2人出席由獨立電視公司舉辦的電視辯論，強森炮轟柯賓造成國家分裂、陷入僵局，並不斷拖延脫歐進程；他重申，保守黨贏得大選後，將帶領國家脫離悲劇並打破困局：「我們肯定1月31日會脫歐，因為我們有協議，已經準備就緒。」

柯賓則主張，談判新的脫歐協議，並在半年內舉行第2次公投；他反駁強森明年底前與歐盟達成新貿易協議的說法是「幻想」，稱通常需花費數年時間。強森稱二次公投只會延遲脫歐，更9度質問對方在公投中到底主張脫歐或留歐，柯賓沒有正面回應。

外界一直認為脫歐爭論「毒害」英國政壇，更造成國內政治及社會氣氛緊張。在主持人追問下，強森與柯賓承諾減少使用憤怒言辭，最後二人尷尬地握手示好。

即時民調顯示，兩人表現平分秋色，51％認為強森表現較佳，柯賓則獲49％人認同。保守黨支持度下跌3個百分點至42％，工黨支持度上升2個百分點為30％。

此外，本次辯論只有保守黨及工黨參與，自由民主黨及蘇格蘭民族黨被排除在外。兩黨為此向高等法院提告，質疑電視台安排不公平，但遭法院以編採決定為由駁回。

(中時 )