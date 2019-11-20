▲中華台北角力隊在埔里鯉魚潭風景區進行男子組移地訓練情形。（天泉提供／楊樹煌南投傳真）

▲中華台北角力隊在埔里鯉魚潭風景區進行女子組移地訓練情形。（天泉提供／楊樹煌南投傳真）

2019亞洲U15角力錦標賽，將在22日起至24日在台中好運來洲際宴展中心3樓登場，目前我國角力選手已全力展開賽前集訓，地點則選在埔里鎮郊鯉魚潭風景區進行移地訓練。

角力是重競技運動項目之一，是古老的競技項目，兩人徒手相搏，按一定的規則，以各種技術、技巧和方法摔倒對手，目前國際式角力比賽形式有希羅式和自由式兩種，比賽時按體重分級進行。

由於2019亞洲U15角力錦標賽22日起將在台中市舉行，中華台北角力隊為讓選手適應中部地區的天候環境，特別選定風光明媚的埔里鎮鯉魚潭風景區進行移地訓練。

地點就在天水蓮大飯店的大平台，特別為角力選手架起練習墊的角力場，讓選手可進行安全舒適的移地訓練，連日也吸引不少熱愛角力運動的民眾前往觀賞訓練情形，讓鲤魚潭風景區增添無限熱鬧的氣氛。

實則角力運動早在公元前古希臘時代就極為盛行，當時的奧運會已有角力競賽，後漸漸式微。直到1896年，奧運主辦單位將希羅式角力重新列入比賽項目。1904年奧運將自由式角力納入正式賽項，此後幾乎每屆奧運會上都看得到角力項目，並在2004年雅典奧運新增女子組。

(中時 )