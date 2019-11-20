紙風車文教基金會長年走訪全台，舉辦青少年反毒戲劇工程，至今邁入第7年，第713場昨（20）日在桃園市凌雲國中演出。圖為劇中高大魔鬼浮士德引誘苦悶國中生吸毒，導致不良後果的橋段。（紙風車文教基金會提供／李欣恬桃園傳真）

紙風車文教基金會長年走訪全台，舉辦青少年反毒戲劇工程，至今邁入第7年，第713場昨（20）日在桃園市凌雲國中演出。圖為學生與台上互動，一起把毒品趕出校園。（紙風車文教基金會提供／李欣恬桃園傳真）

把毒品趕出校園！紙風車文教基金會長年走訪全台，深入校園舉行青少年反毒戲劇工程，至今邁入第7年，第713場今（20）日在桃園市凌雲國中舉行。副執行長任建誠表示，「雖然桃園市已經是全台六都反毒戲劇工程完成率最高的地區，但我們仍覺得自己進度太慢了，反毒的速度，趕不上毒品深入校園的速度。」

任建誠表示，這些年來，有位長期支持反毒戲劇工程的姜媽媽，讓他想來心疼，「她的孩子因為用毒，多次進出勒戒所，最後承受不了壓力而跳樓，姜媽媽告訴我，動用全家人支持孩子的力量，都趕不上毒品搶走孩子的速度。姜媽媽本身經濟並不寬裕，但她每月捐款，希望紙風車可以繼續完成反毒工程，她說：『不要再有任何人像我的孩子一樣受苦。』」

紙風車文教基金會在2012年開始發動青少年反毒戲劇工程，由民間大眾與教育部提供資源支持，紙風車團隊則以生動活潑的反毒劇《拯救浮士德》，到全台國中演出，教學子如何自保。目前全台共有951所國中，截至昨（20）日為止，已演出680所，還有271所未演出。

任建誠表示，反毒劇《拯救浮士德》故事內容貼近國中生語言，近年也一再改版，除了劇場版，還有漫畫版，在不同介面呈現，「我們在劇中也新增許多元素，讓國中生更加理解毒品無孔不入，成分變得很多元，還會偽裝成咖啡、奶茶、糖果，出現在孩子們生活的領域，真的不可不慎。」

今（20）日演出現場，包括「少年浮士德」、「毒場現形記」以及「無毒由我」三段落，除了有高大魔鬼浮士德引誘苦悶國中生吸毒，導致不良後果，還有青春打工陷阱短劇，演員運用流行歌手安心亞、蔡依林的歌曲演戲，讓國中學子在笑聲中，自然吸收自保觀念。

(中時 )