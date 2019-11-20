「雲林縣國際化學元素週期表年特展月」展出主軸涵蓋教具自造、主動學習、觀念澄清、概念系統四大方向。（雲林縣政府提供）

小朋友20日在展覽動中專注自造教具。（雲林縣政府提供）

元素週期表歷史150年了！「雲林縣國際化學元素週期表年特展月」活動20日起在斗南火車站旁的斗南他里霧文化園區登場，本次特展共有五場次專題講座，活動力邀專家與學者透過講座分享與討論問答，建立師生完整的元素系統概念。

台灣師範大學教授邱美虹20日以「元素週期表150周年—化學的革新和進化」為題，帶領多校師生進入有趣的化學世界。

台灣師範大學教授邱美虹20日以「元素週期表150周年—化學的革新和進化」為題，帶領多校師生進入有趣的化學世界。（雲林縣政府提供）

週期表是國中八年級自然科、高中基礎化學的必修課程，配合週期表150週年紀念，雲林縣政府、豐泰文教基金會、虎尾科技大學、國立臺灣師範大學、中國化學會，共同規畫為期1個月的「雲林縣國際化學元素週期表年特展月」活動。

「雲林縣國際化學元素週期表年特展月」展出主軸涵蓋教具自造、主動學習、觀念澄清、概念系統四大方向。

國小到高中學生都能得到符合理解範圍內的化學知識。（雲林縣政府提供）

靜態展示有元素方塊週期表、光雕投影、元素海報、元素文學小品藝廊、元素大事記、視障者元素週期表、稀缺元素週期表與元素問答。

動態遊戲有擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）體驗、動手自造簡易元素教具、3D 列印、數位訊號傳輸等資訊科技教育。

雲林縣府教育處表示，參觀時間為每星期三至星期日，導覽時間是每星期三至星期六上午10時30分至12時、下午1時30分至3時，每一場次約計90分鐘，每場次參觀人數以60人為現，採自由入場，目前已有15校預約，活動地點在他里霧文化園區的生活美學館與電影館。

教育處表示，還有四場重量級講座將登場，主講人與題目包括中正大學于淑君教授談「從西伯利亞到聖彼得堡—門得列夫築夢週期表之路」、臺灣大學陳竹亭名譽教授談「發現元素新大陸」、虎尾科技大學張耀南教授談「生活中的有機化學」、臺灣大學牟中原教授談「瑪里居禮與放射性元素」，敬請密切注意講座日期。

(中時 )