首批1000隻熊在20日交送到花蓮地院中，少家庭長陳雅敏（中）提到，陪伴熊扮演孩子依靠，在高壓的法庭中，安撫幼小心靈。（王昱凱攝）

今日是國際兒童人權日，也日全台首批「法庭寶貝熊」啟用日。花蓮兒家協會理事長侯仁智表示，孩子面臨嚴肅法庭飽受壓力，藉著熊陪伴，讓小手不再顫抖。花地院少家庭長陳雅敏提到，花蓮率全台之先，希望各地陸續跟進，讓司法系統展現人性關懷的溫暖。

侯仁智提到，全台去年就有15503件離婚、親子相關訴訟，為了維護兒童表意權，小朋友往往需要站上法庭，但就連大人都備感壓力的司法場域，孩子又如何能不害怕，在各界與兒家協會努力下，首批1千隻熊於今日出庭服役。

陳雅敏提到，需要司法介入的離婚案件，通常父母雙方已是水火不容，才需要法官協助，但孩子在這種情境下，往往是最無助與被忽視的，時常被家長當作籌碼，甚至要脅孩子不得在庭上說出自己的意見。

陳雅敏還說，許多孩子出庭前甚至需要減壓輔導數次才有勇氣踏入法庭中，寶貝熊此時便可起到陪伴作用，成為孩子的依賴，讓小小心靈能夠大聲說出自己的想法。

兒家協會表示，陪伴熊已於美國行之有年，花蓮則為全台首辦，可成為借鑒，並朝納入國內法院固定辦理形式邁進，希望全台的小朋友在面臨父母失和離異之餘，不要再受到高度緊張的法院氣氛所侵害。

(中時 )