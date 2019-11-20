竹聯幫幫主黃少岑壽宴，20日晚間6時許在喜來登飯店席開123桌，北市警方在出入口派員蒐證，包括台灣四海幫、天道盟、北聯幫，香港新義安、和勝和等組織均有要角出席，北市警方還在飯店入口設置「微波傳輸」裝置，並在北市刑大設置指揮部即時監控，黃少岑在下午5時30分左右抵達飯店，壽宴即將開始。

北市警方表示，竹聯幫20日壽宴，為防止幫派公開串聯、造勢等不法情事，現正持續監控會場動態，並針對列席的幫派、角頭大哥蒐證列冊，，事前也進行約制、告誡，要求「不動員、不串聯、不以黑道名義參與活動」原則，目前會場並無特殊狀況。

北市警方在飯店出入口派員蒐證。（陳鴻偉攝）

警方設置「微波傳輸」裝置即時監控。（陳鴻偉攝）

竹聯幫眾列隊準備迎接幫主到來。（陳鴻偉攝）

據了解，竹聯幫原本想舉辦創幫60周年，以及幫主70歲大壽的合併慶祝活動，並廣發請帖邀集各幫派角頭到場，地點則是在南港展覽館，桌數則是500桌起跳，但消息傳出後，北市警方對此強力施壓告誡，後來才取消幫慶，改以慶生為主。

(中時 )