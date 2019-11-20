柳營奇美醫院中醫部主治醫師李啟光自創口訣，「頭眼口手足，前三顏面癱、後三腦中風」，從外顯的狀況判斷出顏面神經失調的可能原因，以免延誤治療。（莊曜聰攝）

行政院長蘇貞昌日前病毒感染造成顏面神經失調，醫師判斷可能是太過勞累導致，柳營奇美中醫部主治醫師李啟光說，顏面神經麻痺可分為因腦中風導致的中樞型及病毒感染的周邊型，他自創「頭眼口手足、前三顏面癱、後三腦中風」口訣，讓民眾可以簡單判別，以免延誤治療時機，重點是要把握7天黃金治療期，西醫藥劑搭配中醫的針灸等更有效果。

李啟光說，從患者的頭部（表情）、眼睛、嘴巴、手、腳的狀況可判斷是屬於中樞型或周邊型的顏面神經麻痺，前者是因腦血管栓塞、腦出血、腦腫瘤等腦部疾病引起，臉部下半部表情受到影響，如不能吹口哨、微笑時嘴角無法上揚，但睜眼、閉眼、皺眉不受影響，通常會合併單側手腳無力，治療時就得從腦部疾病著手。

較為常見的周邊型則可能是因為感染、創傷、神經性疾病、先天問題、皰疹病毒造成的貝爾氏麻痺等，因此患者半部臉部肌肉麻痺，無法做出大部分表情，眼睛無法緊閉，抬頭紋消失等等，可透過口服類固醇、抗病毒藥物、維他命B群治療。

李啟光說，熬夜、工作壓力大、太過疲勞，身體抵抗力降低就容易被病毒入侵，發生顏面神經麻痺的情形，早期發現時可結合中醫的針灸治療，再根據體質不同，輔以中藥調理，就能加快復原速度，患者要注意麻痺部位的保暖，熱敷促進血液循環，多做臉部表情、吹口哨、嚼口香糖讓肌肉運動，避免肌肉萎縮，早期治療才能快速恢復。

(中時 )